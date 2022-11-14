Ankara'da kritik görüşme!

MİT’in ev sahipliği yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama Beyaz Saray yetkilisinden geldi. Beyaz Saray yetkilisi, CIA Direktörü Burns'ün Ankara'da Rus mevkidaşı ile görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Burns herhangi bir müzakere gerçekleştirmeyecek. Ukrayna savaşı konusunda herhangi bir anlaşma müzakeresi sözkonusu değil. Burns Rusya'ya olası nükleer silah kullanımının sonuçlarını aktarıyor" denildi.

Bu görüşmeye ilişkin Rusya Kremlin'den yapılan açıklamada ise, "Türkiye'de ABD ile görüştüğümüzü doğrulayamayız da yalanlayamayız da" denildi.

Öteyandan geçtiğimiz hafta Rus Kommersant gazetesi, Rusya ve ABD'nin önümüzdeki günlerde Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşması ile ilgili olarak bir danışma komisyonu toplantısı yapmak için görüştüğünü yazmıştı.

ABD medyasında da aynı konuyla ilgili geçen hafta, nükleer tehdidi azaltmak için Rusya ile gizli görüşmeler yürütüldüğüne yönelik haberler yer verilmişti.