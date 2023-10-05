Ankara'da kömür madeninde göçük! 15 işçi yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 15 işçi hafif yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 15 işçi hafif yaralandı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır." denildi.
Yorumlar