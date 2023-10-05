AjansHaber.com.tr Gündem Ankara'da kömür madeninde göçük! 15 işçi yaralı

Ankara'da kömür madeninde göçük! 15 işçi yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 15 işçi hafif yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 15 işçi hafif yaralandı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı  güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır." denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
THY'den Icardi paylaşımı: "Tıpkı bizim gibi"
Benzin fiyatları yine değişiyor!
Bakan Özhaseki açıklamalarda bulundu!
Gözaltına alınan Ayşenur Arslan serbest bırakıldı!
'Bitcoin Safiye' 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Teröristleri kimliği belli oldu!
Türk kökenli siyasetçiye hakaret gibi teklif!