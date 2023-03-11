Ankara'da kaza! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Güneş idaresindeki 06 CMY 917 plakalı otomobil, Ovaçayı Yonca Yaprağı Köprülü Kavşağı'nda refüjdeki bariyerlere çarptı.

Araçtaki sürücünün babası Fikri Güneş, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Güneş de kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.