Ankara'da kaçakçılık operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bir iş yeri ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 300 paket bandrolsüz sigara, 25 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 5 paket yabancı bandrollü sarmalık tütün, 47 elektronik sigara, 27 elektronik sigara cihazı likiti, 25 gümrük kaçağı puro ve 440 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.