Ankara'da kaçakçılık operasyonu!

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 25-31 Temmuz'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 615 puro, 400 kilogram tütün, 278 kaçak ilaç, 200 paket kaçak sigara, 102 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 362 sahte bandrol ve 7 milyon 626 bin 400 kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.