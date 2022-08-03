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Ankara'da kaçakçılık operasyonu!

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 25-31 Temmuz'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 615 puro, 400 kilogram tütün, 278 kaçak ilaç, 200 paket kaçak sigara, 102 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 362 sahte bandrol ve 7 milyon 626 bin 400 kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

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