Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 19 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 7-13 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 108 bin 10 paket kaçak sigara, 937 elektronik sigara, 150 puro, 50 şişe sahte alkollü içki, 14 cep telefonu, 3 kaçak elektronik eşya, 1 kilogram pipo tütünü, 1 sigara sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirdi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.