Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam

Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya çıkarılmasının ardından Halk Ekmek de, 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatını bugünden itibaren 6,5 liraya yükseltti.

Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, maliyetlerdeki yüksek artışa vurgu yapılarak ''Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir." denildi.