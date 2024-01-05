Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam
Ankara'da 5 liradan satılan 250 gramlık Halk Ekmek'in fiyatı 6,5 lira oldu.
Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya çıkarılmasının ardından Halk Ekmek de, 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatını bugünden itibaren 6,5 liraya yükseltti.
Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, maliyetlerdeki yüksek artışa vurgu yapılarak ''Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir." denildi.
Şeffaf yönetim anlayışımız gereği ekmek üretimi ve dağıtımını günlük olarak açıklıyoruz.— Ankara Halk Ekmek (@abbhalkekmek) January 5, 2024
04 Ocak 2024 tarihinde fabrikamızda üretilen ekmek sayısı: 599.999
Geçmiş yılların ekmek üretim verilerine https://t.co/P9fXovWJlu… adresinden erişebilirsiniz. pic.twitter.com/UGVYaZ08An
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