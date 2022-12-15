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Ankara'da güvenlik görevlisi, mesai arkadaşını silahla öldürdü!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde güvenlik görevlisinin iş yerinde tabancayla ateş ettiği mesai arkadaşı, yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde meydana gelen olayda güvenlik görevlisinin tabancayla ateş ettiği mesai arkadaşı, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir PTT şubesinde şef olarak görev yapan Mehmet Koç (37) ile güvenlik görevlisi H.K arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. H.K'nın tabancayla 4 el ateş ettiği Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan H.K ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

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