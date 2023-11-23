Ankara'da gürültü kavgasında katliam: "Sıra bize geliyor"

Ankara'nın Sincan ilçesinde Tahsin Ünsür'ün (72), gürültü yaptıkları iddiasıyla ile öldürdüğü 5 aile üyesinden Ceyda Turgut'un (11), balkona çıkarak komşularından, "Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor" diyerek yardım istediği ortaya çıktı.

'NEDEN BİR ŞEY YAPMADINIZ'

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamdi Turgut, eşi, çocukları ve annesinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Turgut ailesinin akrabası bir kadın, olay yerine gelerek Tahsin Ünsür'ün evini taşladı. Dairenin camlarını kıran kadın, apartmandakilere de 'Neden bir şey yapmadınız' diyerek tepki gösterdi.

'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK TEHDİT EDİYORDU' ​

Bina sakini Dudu D., çocukların gürültüsü yüzünden sürekli tartıştıklarını, Tahsin Ünsür'ün 'Sizi öldüreceğim' diyerek aileyi tehdit ettiğini belirterek, "Akşam çığlıklarını duyduk. Sonra tüfek sesi geldi. Saçmalar bizim camlara dahi geldi. O anda balkona çıktık. Kızımdan yardım istediler. 'Abla bizi kurtarın, babam ile kardeşimi öldürdü. Sıra bize geliyor' dedi. O anda, kızım telefonu almaya içeri giderken onları da balkonda katletti. Karanlıktı, görmedik, 2 el tüfek sesini duyduk. Önce baba ile erkek kardeşini vurmuş. Ondan sonra kız çocuğu ile annesi balkondaydı, sonra da onları katletti" diye konuştu.

OLAY

Olay, saat 23.45 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Papatya Sokak'ta meydana geldi. Kader Apartmanı'nda tek başına oturan T.Ü., bir süredir çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen üst kat komşularının evine giderek, yine gürültü yüzünden şikayette bulundu. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından T.Ü., evinden aldığı pompalı tüfekle ailenin üzerine art arda ateş açarak katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesleri bina sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalede B.T., H.T., M.T. ve C.T.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralan S.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.T., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli T.Ü. ise adrese giden Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayda kullandığı tüfekle birlikte binanın merdivenlerine otururken bulundu. Katliam şüphelisinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.