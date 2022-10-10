Ankara'da görülmesi gereken yerler!
Ankara'da gezilebilecek en güzel yerlerden bazılarını sizler için derledik.
ANITKABİR
Sadece Ankara'nın değil, tüm Türkiye'nin en çok ziyaret edilen simgesel yapılarından biri olan Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat yeridir. Her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen bu büyüleyici yapı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunuyor.
ANKARA KALESİ
M.Ö. ikinci yüzyılda Galatlar tarafından yapıldığı tahmin edilen Ankara Kalesi, bölgeye hakim yüksek bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Tarihi boyunca Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar tarafından kullanılan bu sembolik yapı, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunuyor.
1. TBMM BİNASI
1924 ile 1960 yılları arasında TBMM faaliyetlerinin yürütüldüğü 1. TBMM Binası, Türkiye'nin Cumhuriyet dönemine ait ilk yapılarından birisidir. Burada bulunan en önemli eserlerden birisi ise Atatürk'ün 10.Yıl Nutku'nu okuduğu mikrofondur. Bu yapı, Ankara'nın Ulus semtinde bulunuyor.
ATAKULE
Ankara'nın modern simgelerinden birisi olan Atakule'nin yapımı 1989 yılında tamamlanmıştır. Alt kısmında AVM, üst kısmında ise restorant ve seyir terası bulunan bu yapı her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Atakule, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunuyor.