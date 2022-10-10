Ankara'da görülmesi gereken yerler!

ANITKABİR

Sadece Ankara'nın değil, tüm Türkiye'nin en çok ziyaret edilen simgesel yapılarından biri olan Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat yeridir. Her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen bu büyüleyici yapı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunuyor.