Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mahrem hizmetler yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlar tarafından kullanılan operasyonel hatlarda irtibatları bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli vergi müfettişi ve gelir uzmanı 4 şüpheli ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 2 ilde operasyon başlattı.