Ankara'da FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 19'u görevde, 32'si görevden uzaklaştırılmış, 2'si emekli 53 şüphelinin, Ankara merkezli 33 ilde gözaltına alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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