Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 8 liraya yükseldi.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 8 liraya yükselen ekmeğin gramajının 200’den 210 grama çıkarıldığını belirtti.
Alnıaçık, asgari ücrete gelen zammın ardından maliyetlerin arttığını, 500 lira olan 50 kilogram unun fiyatının da 650 liraya çıktığını söyledi.
Tarifeye göre yeni yılda; 420 gram ata ekmeği 16 lira, 200 gram kepekli ekmek 12 lira, 200 gram tam buğdaylı ekmek ise 12 liradan satışa sunulacak.
Zamlı fiyatlar, 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
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