Ankara'da ekmeğe zam geldi!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da “Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi. Zamlı fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Ankara’da 200 gram ekmeğin 5 Türk lirası olduğunu duyurdu. Ankara’da ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamlanması anlamına gelen yeni fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.