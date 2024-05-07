Ankara dolmuş ücretlerine zam geliyor!
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer, minibüslerin artan maliyetlerine dikkat çekerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne %70 oranında zam talebimizi ilettik. Mayıs ayının sonuna kadar sonuçlanır" dedi.
Minibüslerin artan maliyeti hakkında konuşan Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer, akaryakıt, yedek parça, sanayi masrafları, kasko, sigorta, bağkur primleri gibi artan maliyetlere işaret ederek açıklamalarda bulundu.
Yılmazer, "Büyükşehir Belediyesi'ne zam talebimizi ilettik. Kendileri de bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Zam talebimiz %70 oranında." dedi.
Murat Yılmazer, dolmuş ücretlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) %70 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Zam taleplerinin henüz sonuçlanmadığını söyleyen Yılmazer, "Bizler şu an maliyetine taşımacılık yapıyoruz. Ankara'da tam biniş ücreti 17 lira, öğrenci biniş ücreti 10 lira. Burada kurtarır bir rakam kalmadı" diye konuştu. Peki, Ankara’da dolmuş ücretleri ne kadar olacak? Ankara 2024 dolmuş ücreti nedir? Tam, öğrenci ve indi bindi dolmuş ücretleri ne kadar olacak?
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer, Elipshaber’den Deniz Dalgıç’ın sorularına yanıt verdi.