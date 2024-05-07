Ankara dolmuş ücretlerine zam geliyor!

Murat Yılmazer, dolmuş ücretlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) %70 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Zam taleplerinin henüz sonuçlanmadığını söyleyen Yılmazer, "Bizler şu an maliyetine taşımacılık yapıyoruz. Ankara'da tam biniş ücreti 17 lira, öğrenci biniş ücreti 10 lira. Burada kurtarır bir rakam kalmadı" diye konuştu. Peki, Ankara’da dolmuş ücretleri ne kadar olacak? Ankara 2024 dolmuş ücreti nedir? Tam, öğrenci ve indi bindi dolmuş ücretleri ne kadar olacak?