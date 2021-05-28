Ankara'da doktora bıçaklı saldırı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim Ertan İskender'in bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandığını açıkladı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan hekim ameliyata alındı.

Bakan Koca, yaralı hekimin durumunu yakından takip ettiğini söyledi.

Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." dedi.

Ameliyattan çıkan doktorun durumu iyi

Başarılı geçen ameliyatın ardından saldırıya uğrayan doktor İskender ile konuşan Koca, İskender'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Saldırıya uğrayan meslektaşım Ertan İskender’in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet."

Saldırgan gözaltında

Öte yandan saldırganın olay sonrası gözaltına alındığı açıklandı.