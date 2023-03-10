Ankara'da Demetevler en riskli bölge!

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin neden olduğu felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken gözler İstanbul başta olmak üzere diğer riskli alanlara çevrildi. İstanbul kadar gündeme gelmese de Ankara'da ikinci derecede deprem bölgesi ve Yenimahalle ilçe sınırları içinde yer alan Demetevler Ankara'nın en riskli mahalllesi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar çoğu 2000 öncesi yapılmış olan ve 180 bin kişinin yaşadığı 7 mahallenin bir an önce boşlıtılması gerektiğini açıkladı.

Ankara konağında basın toplantısı düzenleyen Fethi Yaşar göreve geldiği 2009 yılından itibaren Demetvlerdeki tehlikeye dikkat çektiğini, mahallenin kentsel dönüşüme dahil edilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere Çevre ve Şehircilik bakanlığına konuyu defalarca anlattığını söyledi.

Demeteevler'in 1970'li yılların ikinci yarısından sonra yapılaşmaya başladığını anlatan Yaşar, "Binalar eski sistemle yapılmış. Çok katlı. Adeta dükülüyor. Etimesgut'a taşınan MİT arazisi ile Polis koleji arazisi rezerv alan olarak tahsis edilmeli ve mahalle halkı bu alanlara taşınmalı. Bilim adamları ile birlikte yaptığmız tespitlerde tam 180 bin kişinin çok riskli konutlarda oturduğunu belirledik. Mahalle adeta bir tabutluk gibi. Kuzey Ankara ve Bogaziçi kentsel dönüşüm yasası gibi özel bir yasa ile ilçe sınırları içindeki 7 mahalle bir an önce kentsel dönüşüme dahil edilmeli ve taşınmalı." diye konuştu.