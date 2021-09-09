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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 13 kişi yakalandı.

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik harekete geçti.

Çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu kişi tespit edildi.

Emniyet ekipleri şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.

13 kişi yakalanırken 2 kişi aranıyor.

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