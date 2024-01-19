AjansHaber.com.tr Yaşam Ankara'da çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

Ankara'da çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

Ankara'nın Sincan ilçesinde çöpte bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Zir Vadisi mevkisindeki çöp depolama alanında çöpleri ayrıştıran görevliler, yeni doğmuş erkek bebek buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından bebeğin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Direksiyon başında uyudu, trafiği felç etti!
15 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye 3 yıl hapis
Marmara dikkat: Dondurucu soğuklar geliyor!
Metrelerce sürüklenen motokurye öldü!
Bağcılar'da tekel bayisine silahlı saldırı!
İstanbul ve İzmir dahil 10 il için uyarı!
14 yaşındaki 2 kız ipte asılı bulundu!