Ankara'da araç trafiğine kapalı yollar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara genelinde düzenlenecek etkinlikler ile ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü araç trafiğine kapatılan yollar hakkında paylaşımda bulundu.

İşte Ankara'da arç trafiğine kapatılan yollar:

1- Atatürk Bulvarının Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölüm,

2- Dikmen Caddesinin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arasında kalan bölüm,

3- İsmet İnönü Bulvarının Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşak arasında kalan bölüm,

4- İstanbul Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesinin arasında kalan bölüm,

5- İstiklal Caddesinin Atatürk Bulvarı ile İstanbul Caddesi arasında kalan bölüm,

6- Cumhuriyet Caddesinin Ulus Meydanı ile Gar Kavşak arasında kalan bölüm,

7- Çankırı Caddesinin tamamı,

8- Anafartalar Caddesi Karaoğlan Kavşak ile Ulus Kavşak arasındaki kalan bölüm,

9- GMK Bulvarının 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm,

10- Ziya Gökalp Caddesinin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölüm,

11- Milli Müdafaa Caddesinin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölüm,

12- Gençlik Caddesinin tamamı,

13- Akdeniz Caddesinin tamamı,

14- Anıt Caddesinin tamamı,

15- Spor Park Sokağının tamamı,

16- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin tamamı,

17- Kazım Karabekir Caddesinin Celal Bayar Bulvarına bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü,

18- Dögol Caddesinin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı Arasında kalan bölümü ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak