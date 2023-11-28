Ankara'da araç direğe çarptı: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale yolunda sol şeritten ilerleyen A.B. yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve E.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 1 yaşındaki A.U.U. ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.