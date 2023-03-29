Ankara'da 73 noktada ücretsiz internet hizmeti sağlanıyor

Başkentte dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanları, rekreasyon alanları, ABB yurtları ve parklarda ücretsiz olarak uygulanan internet hizmeti vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Ücretsiz internet hizmetinden iki yıl içinde 662 bin 736 vatandaş 5 milyon 547 bin 556 kez yararlandı. Ayrıca, 2,5 milyon GB’tan fazla veri kullanıldı.

Akıllı kent uygulamaları kapsamında vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan ABB’nin ücretsiz internet hizmetinden kent genelinde 73 noktadan erişim sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Wi-Fi ağına erişilebilmesi için 73 noktada vatandaşlar için uyarıcı tabelalar mevcut. Ayrıca yerli ve yabancı turistler dâhil tüm Başkentlilerin bu hizmetten yararlanabilmesi amacıyla “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden aktifleştirilen Wi-Fi bağlantısı olan noktalar, harita üzerinden görülebiliyor.