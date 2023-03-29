Ankara'da 3,6 ton kaçak tütün ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde, bir kamyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce izlemeye alınan kamyonun arka kapağının aynı gün içinde birkaç kişi tarafından açıldığı görüldü. Bunun üzerine araca müdahale eden ekiplerce yapılan aramada, çok sayıda kolinin içinde paketler halinde 3 ton 600 kilogram tütün bulundu. Gerçekleştirilen bandrol kontrollerinde tütün paketlerinin üzerine geçersiz ve daha önce kullanılmış bandroller yapıştırıldığı belirlendi.

Ele geçirilen kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu anlaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.