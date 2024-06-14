Ankara Valisi Şahin'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama

Şahin, valilikte Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Herkesin yakınlarıyla güzel bir bayram yaşamasını dileyen Şahin, valilik olarak daha önceki bayramlardan daha fazla tedbir aldıklarını belirtti.

Vali Şahin, kurban alanları ve kurban satış yerlerinde, güvenlik, sağlık, hijyen ve diğer konular bakımından sürekli denetim yapıldığını anlattı.

Şahin, vatandaşların bayramda rahat seyahat edebilmeleri ve gitmek istedikleri yerlere daha rahat ulaşabilmeleri için İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin benzerlerini Ankara'da da tavizsiz ve özenli şekilde almaya çalıştıklarını söyledi.

"Arkadaşlarımız 24 saat vazife yapacak"

Bu tedbirlere ilişkin bilgi veren Şahin, "Hem trafikte hem güvenlikte polis bölgesinde 18 bin 657, jandarma bölgemizde de 3 bin 237 personelimiz görev yapacak. Yaklaşık 500 araç sahada olacak. Vatandaşlarımız için bu arkadaşlarımız sürekli gece gündüz 24 saat vazife yapacaklar." dedi.

Şahin, vatandaşların huzur ve güveni için bayramı görevi başında geçirecek kolluk kuvvetlerinin de bayramını kutladı.

"Sürat ve hız limitlerine lütfen uyun"

Başkentte AŞTİ, YHT Garı ve diğer ulaşım alanlarında da önlemlerin alındığını belirten Şahin, "Vatandaşlarımızdan şunu özellikle rica ediyoruz; ne olur yola çıkarken dinlenmiş vaziyette çıkın, kurallara uyun, sürat ve hız limitlerine lütfen uyun. Yine mümkün mertebe 2-2 buçuk saatte bir mola verin." diye konuştu.

Bayram trafiğinde can kaybı yaşanmasını istemediklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın aldığı tedbirler doğrultusunda bizde de tır ve büyük kamyonların trafiğe giriş çıkışlarında kısıtlamalar var. Daha çok Samsun ve Kızılcahamam, eski İstanbul yolu dediğimiz Kızılcahamam istikametiyle yine TEM Otoyolu'nu biz burada kontrol altında tutacağız. Bugünden itibaren çok zorunlu haller dışında o tarafa kamyon ve tır trafiğine müsaade etmeyeceğiz."

"Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ediyorum"

Vali Şahin, vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yer yer kasabalarımız ya da mahallelerimize çıkış yolları oluyor. Ana yollarımız özellikle. Bazı yerlerde kapama yapıyoruz. Hem trafik tıkanması olmasın hem de trafik güvenliği tehlikeye düşmesin diye. Biliyoruz; 500 metrelik bir kavşaktan dönebilecekken ya da bir ara yoldan gidebilecekken vatandaşlarımızın araçlarıyla belki bazen 1-2 kilometre daha fazla yol yapmaları gerekiyor. Oradaki vatandaşlarımızdan anlayış rica ediyoruz, şimdiye kadar gösterdikleri anlayış için de ayrıca teşekkür ediyorum."