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Ankara Valiliğinden bayramda kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı'nın ilk günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar Ankara'nın bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bayramın ilk günü sağanağın Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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