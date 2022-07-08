Ankara Valiliğinden bayramda kuvvetli sağanak uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, bayramın ilk günü sağanağın Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.