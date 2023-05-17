Ankara Valiliği uyardı!

Ankara'da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu.

Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. İlçedeki merkez camisinin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı.

Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ümitköy'de de bir caminin minaresi yıkıldı.

Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi. Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Valilikten uyarı

Ankara Valiliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışı beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.