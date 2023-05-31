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Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları belli oldu!

1 ay ücretsiz olarak hizmet veren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı yarından itibaren ücretli olacak. İşte, Ankara-Sivas YHT hattının fiyat tarifesi!

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na yolcuların yoğun ilgisi sürüyor.

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Ulaşımda Anadolu'ya hız ve konfor sağlayan hat, 27 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında ücretsizdi.

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Açıldığı günden bu yana 110 bin yolcu hat ile ücretsiz seyahat etti.

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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren seferlerine ücretli olarak devam edecek.

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