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Ankara-Sivas Hızlı Treni ile 20 günde 70 bin yolcu seyahat etti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 20 günde gerçekleştirilen 120 seferde 70 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkeyi demir ağlarla örme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

27 Nisan-31 Mayıs döneminde Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini anımsatan Karaismailoğlu, vatandaşların seferlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Karaismailoğlu, "27 Nisan-16 Mayıs döneminde gerçekleştirdiğimiz 120 seferde 70 bin yolcumuzu taşıdık. 27 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında da 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Ankara-Sivas yolculuğu 2 saatte yapılıyor

Projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu dile getirdi.

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