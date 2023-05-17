Ankara-Sivas Hızlı Treni ile 20 günde 70 bin yolcu seyahat etti!

Bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkeyi demir ağlarla örme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

27 Nisan-31 Mayıs döneminde Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini anımsatan Karaismailoğlu, vatandaşların seferlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Karaismailoğlu, "27 Nisan-16 Mayıs döneminde gerçekleştirdiğimiz 120 seferde 70 bin yolcumuzu taşıdık. 27 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında da 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Ankara-Sivas yolculuğu 2 saatte yapılıyor

Projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu dile getirdi.