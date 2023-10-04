Ankara saldırısındaki teröristlerin kimliği belli oldu!
İçişleri Bakanlığı terör saldırısı girişimiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Saldırı eylemini gerçekleştiren 2 teröristin kimlikleri belirlendi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişine saldırı girişiminde bulunan ve engellenerek öldürülen 2. teröristin de kimliği ortaya çıktı.
Kimlikleri belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.
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