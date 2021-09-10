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Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerlerini çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerlerinin çatısında yangın çıktı.

Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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