Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerlerini çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerlerinin çatısında yangın çıktı.
Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 10, 2021
Ankara OSTİM'de yangın
🔹Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. pic.twitter.com/PpKPBzEfeE
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