Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşüyor! Bakan tarihi duyurdu

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanan Sorgun İstasyonu'nun açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha sonra Sivas’ta fabrika açılışına katıldı.

Ankara-İzmir hattı soruldu

İncelemelerde bulunan Uraloğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uraloğlu'na Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalar da soruldu.

"2026-2027 yılında inşallah hayata geçireceğiz"

Projede çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu açılış için de tarih verdi.

Uraloğlu, "Biz ülkemizi demir ağlarla yeni baştan donatıyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi devam ediyor. 2026-2027 inşaallah hayata geçireceğiz. 3,5 saatlik bir seyahat süresinde seyahat etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Projeyle birlikte, Ankara ve Afyonkarahisar arasındaki seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara ve Uşak arasındaki seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara ve Manisa arasındaki seyahat süresi ise 2 saat 50 dakikaya düşecek.