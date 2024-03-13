Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşüyor! Bakan tarihi duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın açılış tarihini duyurdu. Tren, Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidecek.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanan Sorgun İstasyonu'nun açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha sonra Sivas’ta fabrika açılışına katıldı.
Ankara-İzmir hattı soruldu
İncelemelerde bulunan Uraloğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uraloğlu'na Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalar da soruldu.
"2026-2027 yılında inşallah hayata geçireceğiz"
Projede çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu açılış için de tarih verdi.
Uraloğlu, "Biz ülkemizi demir ağlarla yeni baştan donatıyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi devam ediyor. 2026-2027 inşaallah hayata geçireceğiz. 3,5 saatlik bir seyahat süresinde seyahat etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Projeyle birlikte, Ankara ve Afyonkarahisar arasındaki seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara ve Uşak arasındaki seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara ve Manisa arasındaki seyahat süresi ise 2 saat 50 dakikaya düşecek.
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