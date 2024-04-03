Ankara İvedik Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı!

Hurdacılar Sitesi esnaflarından Soner Çinkaya, itfaiyeyenin aşırı rüzgardan dolayı yangına güçlükle müdahale edebileceğini bildirdi.

Yangın nedeniyle Ankara semalarını kara bulutlar kapladı. Bölgeye havadan müdahale bekleniyor.

Yangın nasıl başladı?

İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.

İtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.