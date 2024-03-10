Ankara iftar menüsü fiyatları ne kadar?
Ramazan'ın ilk orucunun pazartesi günü açılacak. Restoranlar da bu özel döneme hazırlıklarını tamamlayarak iftar menülerini oluşturdu. Ankara'da iftar menüsü fiyatları ne kadar? İşte fiyatlar..
Ankara iftar menüsü fiyatları ne kadar? Aspava iftar menüsü fiyatı ne kadar? Müslüm Kebap iftar menüsü ne kadar? Ciğerci Apo iftar menüsü ne kadar? Etçi Umut iftar menüsü ne kadar? Anzelha iftar menüsü ne kadar?
MASABAŞI: 700 TL
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ASPAVA: 550 TL
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ETÇİ UMUT: 1050 TL
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MÜSLÜM KEBAP: 1350 TL
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