Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, saatlerce süren müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının geride bıraktığı tahribat da netlik kazandı. İvedik Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, çevredeki işyerlerine sıçradı.

İtfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi.

Yaralı veya can kaybı yok

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.