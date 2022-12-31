Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı mesaisi

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için 118 personel yoğun mesai yapıyor.

Yeni yıla saatler kala gelen çağrıları titizlikle değerlendiren ekipler, ihbarları ilgili birimlere iletiyor.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Funda Darıcı, merkezde gerçekleştirdiği denetimler sırasında yaptığı açıklamada, yılbaşında genel olarak alkollü şahıs, gürültü ve yaralama ihbarları aldıklarını söyledi.

Normal günlerde 17 bin ile 20 bin arasında çağrı geldiğini belirten Darıcı, hafta sonu ve özel günlerde aldıkları günlük çağrı sayısının 25 bine kadar çıkabildiğini anlattı.

4 dilde acil çağrı karşılama hizmeti veriliyor

İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olarak dört dilde yabancılara, Engelsiz 112 ile işitme engellilere işaret diliyle tüm Türkiye'de hizmet verdiklerini aktaran Darıcı, yabancılardan en çok Arapça ve İngilizce dilinde çağrı ulaştığını bildirdi.

Darıcı, yılbaşı dolayısıyla yaşanabilecek olağanüstü durumlar için gerekli önlemleri aldıklarını dile getirerek, yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.