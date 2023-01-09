Anıtkabir'in sırları!
Anıtkabir'in yapılmasına karar verilirken Atatürk adı ve kişiliği altında Türk ulusunu temsil edeceği karar verilmişti. Heykeller, kabartmalar ve yazılarla bu konular işlendi. İşte Anıtkabir'in sırları.
Anıtkabir’deki on kuleye şu adlar verilmiştir:
Hürriyet Kulesi
İstiklal Kulesi
Mehmetçik Kulesi
Zafer Kulesi
Müdafai-Hukuk Kulesi
Cumhuriyet Kulesi
Barış Kulesi
23 Nisan Kulesi
Misakı Milli Kulesi
İnkılap Kulesi
1944 tarihli Anıtkabir maketi.
Anıt mezar kısmının üzerinde yer alması planlanan; ancak tasarruf amacıyla yapılan değişiklikler sonrasında kaldırılan bölüm de bulunur
RASATTEPE (ANITTEPE)
Anıtkabir yapılmadan önce rasat istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe'nin ismi Rasattepe idi.
Bu tepede, M.Ö 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunmaktaydı. Anıtkabir'in Rasattepe'de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir.
BARIŞ PARKI
Anıtkabir; Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" özdeyişinden ilham alınarak, çeşitli yabancı ülkelerden ve Türkiye'nin bazı bölgelerinden getirilen fidanlarla oluşturulan Barış Parkı içinde yükselmektedir.