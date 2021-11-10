Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açıldı.
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Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçekler ile Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.
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Bazı kişiler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu.
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Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seromoni de ilgiyle izlendi.
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