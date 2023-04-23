Anıtkabir'de 23 Nisan töreni!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü kutlanıyor. Bakan Özer ve beraberindeki çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop ile birlikte devlet erkanı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü kutlanıyor.
Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocuklar tarafından yapıldı.
Bakan Özer ve çocuklar Aslanlı Yol'da yürüdü, Anıtkabir'de bulunan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Bakan Özer, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
TBMM Başkanı Şentop ile birlikte devlet erkanı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.
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