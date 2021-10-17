Angola'da Türkiye ve Erdoğan heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola'nın başkenti Luanda'ya yapacağı ziyaret öncesinde sokaklara Türk bayrakları asıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın ziyaret edeceği Angola`nın başkenti Luanda`da caddeler, Türk ve Angola bayraklarıyla donatıldı.



Başbakanlık döneminden bu yana 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret yapan Erdoğan, Türkiye`den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştiriyor.



Erdoğan`ın gelişi öncesi güzergahındaki cadde ve yollar ile sahil yoluna, iki ülkenin bayrakları asıldı. Bugün Angola`ya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarına yarın başlayacak.



Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı`nda resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşme ile ortak basın toplantısına katılacak.



Angola Meclisi`ne hitap edecek Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı`nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Angola-Türkiye İş Forumu`na katılacak.



Daha sonra Togo ve Nijerya`da temaslarda bulunacak Erdoğan`ın ziyaretlerinin, Afrika`da yeni iş birlikleri açısından önem arz ettiği vurgulanıyor.