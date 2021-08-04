Yangına karşı kullanılan malzemelerin fiyatları katlandı

Akdeniz ve Ege'de etkili olan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Yangınla mücadelenin 7. gününde Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlar yangını söndürmek için ihtiyaç malzemelerini gerekli tüm bölgelere ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu ihtiyaç malzemeleri arasında yangın söndürme topundan eldivene, yangın tüpünden yanık kremine kadar birçok ürün bulunuyor.

Pandemide maske fiyatlarını üçe katlayan fırsatçılar şimdi de yangındaki ihtiyaç listelerine göz dikti. Birçok ürünün fiyatı birkaç gün içinde yüzde 10'dan başlayıp yüzde 630'lara kadar varan oranlarda zamlandı.

YANGIN SÖNDÜRME TOPUNUN FİYATI YÜZDE 130 ZAM

Yangın söndürme toplarına yangınlardan dolayı talepler arttı. Talebin artması yine fırsatçıları harekete geçirdi.

Bir ay öncesine kadar tanesi 170 ile 200 lira arasında satılan yangın söndürme topları şu anda online alışveriş sitelerinde 500 lira kadar satılıyor.

Yüzde 130'ın üzerinde yapılan zam sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

EN YÜKSEK ZAM ISIYA DAYANIKLI YANMAZ ELDİVENE

En yüksek zammın ısıya dayanıklı yanmaz eldivene yapıldığı görüldü. 2 Ağustos tarihine kadar 44 TL olan ısıya dayanıklı eldiven bir günde yüzde 633 artarak 330 TL'ye çıkartıldı.

YANIK KREMİNE ZAM

Yangın sonrası olası kazalar için en temel ihtiyaçlarından biri de yara-yanık kremleri. Fırsatçılar bu oranlara da yüzde 180'lere varan oranlarda zam yaptı. 5 Temmuz'da 25 TL olan yanık kremi yangının başladığı hafta olan 29 Temmuz itibarıyla ikiye katlayarak 49 TL'ye çıktı.

Yine yara-yanık izi giderici krem 5 Temmuz'da 100 TL'den satılırken, 2 Ağustos itibarıyla fiyatı yüzde 180 artışla 280 TL'ye çıkartıldı.