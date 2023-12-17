Cimbom gözden çıkarmıştı, 2 kulüp teklife hazırlanıyor!

Galatasaray'da sol bek takviyesi, ara transfer öncesi önemli konuların başında geliyor. Sarı-kırmızılılar, performansından memnun olmadığı Angelino için Leipzig ile yapılan kiralama anlaşmasını bozmaya hazırlanıyor.

Galatasaray formasıyla 1 maça daha çıkması halinde zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan ve gözden çıkarıldığı için kadroya giremeyecek olan Angelino’ya, iki kulübün talip olduğu bildirildi.

Talipleri Almanya'dan ve İspanya'dan

Bonservisi Leipzig’de bulunan İspanyol sol beki, La Liga’da kötü bir sezon geçiren Sevilla ile Nenad Bjelica yönetimindeki Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’in transfer etmek istediği, oyuncuyla görüştükleri ve Galatasaray kontratı feshettikten sonra Leipzig’e teklif yapacakları öğrenildi.