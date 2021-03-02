Angelina Jolie’nin Churchill tablosu rekor fiyata satıldı

BBC'nin haberine göre, Christie's Müzayede Evi'ndeki açık artırmada tablo, tahmin edilenin dört katı fiyata alıcı buldu. Komisyon ücretiyle birlikte toplam satış bedeli 8 milyon 285 bin sterlin oldu.

Winston Churchill'in tabloları daha önce en fazla yaklaşık 1,8 milyon sterline satılmıştı.

Christie's Müzayede Evi Sözcüsü, satılan son tablo için ise "Churchill'in en önemli eseri" dedi.

Churchill'in "Tower of the Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camisi Minaresi) adlı tablosu, Fas'ın Marakeş kentinde gün batımını sıcak tonlarla tuvale yansıtıyor.

Tablonun geçmişi, 2. Dünya Savaşı sırasında 1943'te Fas'ta yapılan Casablanca Konferansı sonrasına uzanıyor.

Churchill konferans sonrası bir gün daha kentte kalarak eserini tamamlamış ve tabloyu dönemin ABD Başkanı Franklin D. Rooselvelt'e doğum günü hediyesi olarak göndermişti.

Sık sık el değiştiren tabloyu, Jolie 2011'de New Orleans'ta satın almıştı.

Jolie ve eski eşi Brad Pitt'in önemli birer sanat koleksiyoncusu oldukları ve evlilikleri süresince çok sayıda önemli eser satın aldıkları biliniyor.