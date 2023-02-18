Angel Di Maria sessizliğini bozdu! "Juventus'ta mutluyum ama..."

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Angel Di Maria, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ESPN'ye konuşan Arjantinli yıldız, "Kulübün bu dönemde bazı sıkıntıları var. Henüz Juventus veya başka bir kulüple görüşmem olmadı. Henüz düşünme aşamasındayım. Juventus'ta mutluyum ama ilerde ne olacağını bilmiyorum. Göreceğiz." dedi.

"Avrupa'da kalmak istiyorum"

Arjantinli yıldız ayrıca, "Artık bir sonraki Dünya Kupası'nı hayal etmiyorum. Bir sonraki Copa America'da oynayabileceğime inanıyorum. Mümkün olan her şeyi yaparak orada olmak istiyorum. Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem benim için çok önemli." şeklinde konuştu.