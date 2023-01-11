Andrea Pirlo Belçika Milli Takımı'na mı gidiyor?

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile topladığı 20 puanla 10. sırada yer alan ve Dünya Kupası arasının ardından çıkışa geçen Andrea Pirlo'ya talip var. 2022 Dünya Kupası'nda Fas, Hırvatistan ve Kanada'nın bulunduğu F Grubu'ndan çıkamayan ve elenen Belçika, büyük hayal kırıklığı yaşamış ve takımın teknik direktörü Roberto Martinez ile yollarını ayırmıştı.

Pirlo adaylar listesinde

Belçika Milli Takımı, Martinez'in boşluğunu doldurmak için çalışmalara devam ediyor. Avrupa ülkesinin uzun listesinde Andrea Pirlo'nun da olduğu yazıldı. Belçika'nın başına geçecek teknik adamlar arasında en güçlü adayın Pirlo olduğu söyleniyor.

Kontratı sezon sonu bitiyor

Kariyerinde sadece Juventus ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo'nun kontratı sezon sonunda sona erecek.