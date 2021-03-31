Anayasa Mahkemesi'nden Gergerlioğlu'na ret!

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti. 2016'da yaptığı sosyal medya yaptığı paylaşım sonrasında "örgüt propagandası yapmak" suçundan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

KARARIN İPTALİ İÇİN AYM'YE BAŞVURMUŞTU

Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülme işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesine başvurdu. Gergerlioğlu'nun verdiği dilekçeyi değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için yaptığı başvuruyu yetkisizlikten reddetti.