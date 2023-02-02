Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimi yapıldı.

Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı 8 oyla Zühtü Arslan seçildi.

Arslan iki kez başkan seçilmişti

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday olmuştu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu almıştı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başlamıştı.