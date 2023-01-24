Anayasa Komisyonu’nda “dini görüş” tartışması!

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonun 19 Ocak Perşembe günkü oturumunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

Maddeler üzerindeki görüşmelerde bir önerge veren muhalefet partisi milletvekilleri, teklifte bulunan "Dini görüşü nedeniyle" sözünün metinden çıkarılmasını talep ettiler. Bu ifadenin başka şekilde değerlendirilebileceğini ifade eden muhalefet partileri, "Yarın bir tarikat üyesi gelir, bu örtü böyle yapılmaz diyebilir" şeklinde açıklama yaptılar. Teklifin bu bölünün çıkarılmaması halinde, görüşmelere katılmayacaklarını da ifade ettiler.

Önerge üzerindeki görüşmeler sürüyor. Ardından önergenin oylanması yapılacak. Eğer kabul edilmezse, CHP ve İYİ Parti komisyonu terkedecekler.