Anayasa görüşmeleri başlıyor!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığındaki AK Parti heyeti Anayasa teklifi için görüşmelere başlıyor. Bakan Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anayasa değişikliği için Meclis'te siyasi partileri ziyaret edecek.

Heyet sırasıyla saat 15.30'da CHP, 16.00'da İYİ Parti, 16.30'da HDP ziyaret edecek. AK Parti heyeti bu görüşmelerde muhalefetin görüşü alacak.