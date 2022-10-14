Anastasios Bakasetas: Beşiktaş maçı final değil!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'yu 4-0'la geçen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesi moral buldu. Avrupa'da puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdüren Karadeniz ekibi, sıradaki Beşiktaş maçını kazanarak zirveden kopmamak istiyor.

Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Bakesetas, Monaco karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Sahada iyi organize olduk. Kalitemizi gösterdik. 4-0 gibi farklı bir galibiyet aldık. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımız adına güzel bir galibiyetti. İyi performans ortaya koyarak bunun üzerine inşa edebileceğimiz performans sergiledik" dedi.

Derbilerin her zaman önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Bakasetas, "Bu tip maçlar her zaman özel maçlardır. Taraftarlar için, kulüp için, teknik ekip ve oyuncular için her zaman önemlidir ama bu bir final maçı olmayacak. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Biz de kendi oyunumuzu sergileyip, her zaman olduğu gibi sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.