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Anastasiadis: Türkiye ile rekabet edersek sonumuz olur

Anastasiadis, Türk Ordusu ile "askeri rekabete giremeyiz" mesajını verdi. İsteklerinin diyalog olduğunu söyleyen Rum Lider, "Ada'ya Türk müdahalesi olursa bu sonumuz olur" dedi

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor.

Başta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve AB üyesi ülkeleri  Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor.

Bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Rum Kesimi Yunanistan ise Türkiye'nin askeri gücüne karşı destek arıyor.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, konuyla ilgili  bir Rum televizyonuna verdiği röportajda bazı itiraflarda bulundu. Türkiye'nin askeri gücünü öven Anastasiadis, Türkleri durdurmak için askeri seçeneğin saçma olduğuna vurgu yaparak "Bizden daha güçlü olan Türkiye'nin, askeri üstünlüğünden dolayı  bu seçenek gerçekçi olmaz. Sonucunda Kıbrıs'ta Helenizmden vazgeçmek zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, konuyla ilgili  bir Rum televizyonuna verdiği röportajda bazı itiraflarda bulundu. Türkiye'nin askeri gücünü öven Anastasiadis, Türkleri durdurmak için askeri seçeneğin saçma olduğuna vurgu yaparak "Bizden daha güçlü olan Türkiye'nin, askeri üstünlüğünden dolayı  bu seçenek gerçekçi olmaz. Sonucunda Kıbrıs'ta Helenizmden vazgeçmek zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.

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